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Ругался матом и угрожал расправой: появились новые подробности массовой драки с евреями в Умани

воскресенье, 12 января 2020, 22:46
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Массовая драка в Умани, в результате которой пострадали четыре еврея, произошла после избиения охранника могилы раввина Нахмана, которому предшествовали угрозы расправы и матерная ругань.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Kacey Cisyk.

"Пьяный хасид в грубой форме принуждал охранника провести его домой, чтобы открыть ему дверь в подъезд, вызвать лифт и открыть двери в помещение. На отказ охранника оставлять место своего дежурства, хасид начал ссориться матом и угрожать охраннику физической расправой", - написал он.

По его словам, после неудачных попыток пьяного хасида заставить охранника выполнить его просьбу, он пошел к своим друзьям и пожаловался им на охранника, который нанес ему телесные повреждения.

В свою очередь, возмущенные хасиды, которых было до 15 человек, большинство из которых тоже были выпившие, ворвались к охранникам, и начали жестоко избивать их. В ответ охранники позвали на помощь местных жителей.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли фото и интересные детали массовой драки с евреями в Умани.

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