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Избавилась мать? Под Полтавой нашли страшную находку в сливной яме

понедельник, 13 января 2020, 14:29
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12 января в селе Оболонь Полтавской области в сточной яме возле свинофермы нашли тело новорожденного ребенка.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты", об этом сообщил руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

По словам полицейского, тело ребенка было на глубине около двух метров. Также было установлено, что погибшей оказалась новорожденная девочка.

"Тело направлено на экспертизу, которая должна установить, когда родился ребенок, появился он на свет мертвым или живым, сколько времени пролежал на бетоне. На месте найдены следы человека", - отметил он.

Сейчас же по селу и в других ближайших селах полицейские обыскивают дворы, пытаясь выявить роженицу.

По факту преступления начато уголовное производство. Горе-матери грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в пятницу, 3 января, в городе Днепр на мусорном полигоне "Правобережный" нашли мертвого новорожденного ребенка.

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