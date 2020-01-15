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Названа причина гибели молодого бойца ВСУ на Донбассе

среда, 15 января 2020, 12:10
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Молодой солдат Вооруженных сил Украины Виталий Караван погиб в зоне действия Операции Объединенных сил из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Трагедия произошла ночью 13 января. По факту гибели бойца проводится служебное расследование.

"Командование и военнослужащие бригады искренне сочувствуют непоправимой утрате родных и близких погибшего. Вечная память", – говориться в сообщении пресс-центра.

Напомним, Виталий Караван был уроженцем села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. Бойцу было всего 26 лет, он служил в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском Днепропетровской области простились с военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр" Германом Соловьевым.

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