Названа причина гибели молодого бойца ВСУ на Донбассе

Молодой солдат Вооруженных сил Украины Виталий Караван погиб в зоне действия Операции Объединенных сил из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Трагедия произошла ночью 13 января. По факту гибели бойца проводится служебное расследование.

"Командование и военнослужащие бригады искренне сочувствуют непоправимой утрате родных и близких погибшего. Вечная память", – говориться в сообщении пресс-центра.

Напомним, Виталий Караван был уроженцем села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. Бойцу было всего 26 лет, он служил в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском Днепропетровской области простились с военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр" Германом Соловьевым.