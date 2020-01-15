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Всплыли детали об украинке, которая умерла после циничной "выходки" работодателя в Польше

среда, 15 января 2020, 06:52
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Родные 45-летней Оксаны Харченко, которая умерла через два года после того, как ее бросил умирать на улице работодатель в Польше, не сумев оправиться от болезни, рассказали о ней.

Об этом пишет "Обозреватель".

По их словам, в январе 2018 года Оксана вместе с сестрой отправилась на работу в Польшу, чтобы насобирать денег на ремонт дома. Официального договора с фермером Енджеем Чеховласом, у которого они работали раньше, женщины не подписывали, жили прямо на ферме.

В день, который стал роковым для Оксаны, ей внезапно стало плохо во время работы, но фермер не отвез ее в больницу, а сначала катал на авто, а после высадил на скамейку в парке. Он вызвал полицию и сообщил, что женщина якобы выпившая. Из-за того, что помощь была оказана слишком поздно, у Оксаны парализовало правую часть.

Фермер требовал, чтобы его имя нигде не упоминали, но история получила огласку. Сестры пошли с ним на мировое соглашение, он оплачивал лекарства и лечение.

Оправиться от болезни Оксана не смогла, она была парализованной, у женщины внезапно поднялась температура и отказали почки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как польский пан бьет украинских заробитчан.

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