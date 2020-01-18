Открылся "портал в ад": опубликованы фото и видео серьезного ЧП в Харькове

В центре Харькова на перекрестке улиц Ромена Ролана и Чичибабина произошла авария: здесь прорвало горячий трубопровод.

"Водители, оказавшиеся в этом месте, сообщают: видимость предельно ограничена, чудом избежали столкновения. И советуют объезжать по другим улицам", - сообщают городские паблики.

Также в сети опубликовали видео и фото с места событий.

На кадрах видно, что ситуация достаточно серьезная.

Интересно, что вечером в понедельник, 13 января, в Киеве возле станции метро "Лыбедская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком.

Напомним, что за двое суток рабочие "Киевтеплоэнерго" полностью восстановили работу поврежденного участка возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, где прорвало трубу с кипятком.