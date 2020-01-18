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В Ирландии серийный убийца-психопат отрубил голову подростку: фото и видео

суббота, 18 января 2020, 11:39
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В Дублине (Ирландия) убийца расчленил школьника, сделав таким образом предупреждение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The Sun.

Отрубленную голову 17-летнего подростка Кину Мулли-Вудса нашли в сгоревшем автомобиле Volvo в районе Драмкондра. Однако предположительно парня убили в доме в городе Дроэда, который находится в часе езды от места страшной находки.

Живым парня видели 12 января. На следующий день в дублинском районе Кулок из автомобиля выбросили спортивную сумку, в которой находились конечности Мулли-Вудса. В сумке не было головы парня, ее обнаружили только 15 января в сгоревшей машине.

По мнению полиции, убийство молодого человека было не простое. Возможно, он помешал влиятельным людям. Такое предположение вынесли, когда нашли отдельно отрубленные пальцы подростка. Полиция полагает, что так потенциальные преступники хотели скрыть следы собственной ДНК под ногтями парня, ведь он явно боролся за жизнь.

Характер убийства и улики сказали о том, что 17-летний Мулли-Вудс - жертва масштабной войны банд наркодилеров, базирующихся на севере Дублина. И произошедшее - предупреждение для других гангстеров и полиции.

Следователи подозревают в убийстве 35-летнего "дублинского киллера-психопата". Так полиция прозвала серийного убийцу, но не уточнила, за какие конкретно преступления его так называют и почему до сих пор не поймали.

Кличку "психопат" подтверждает то, что преступник снимал на видео пытки Мулли-Вудса. На ролике, который правоохранители не показали и попросили местных жителей не распространять материал, запечатлены последние минуты жизни молодого человека.

Благодаря ролику полиция предположила, что голова Мулли-Вудса предназначалась Корнелиусу Прайсу - потенциальному главарю одной из банд наркодилеров.

В издании The Mirror отмечают, что в городе Дроэда еще с июля 2018 года усилилось противостояние двух банды наркоторговцев. Все началось с убийства одного из предполагаемых дилеров. После этого произошла серия "предупредительных" перестрелок, взрывов горючего и избиений по округам Мит и Лаут в Ирландии - они все возле Дублина. Ситуация накалилась после убийства сначала потенциального дилера Кита Брэнигана, а потом Ричи Карберри. Оба произошли в 2019 году.

Также правоохранители считают, что убийство Мулли-Вудса - месть за другое преступление, совершенное в ноябре 2019 года в отношении 39-летнего Ричи Карберри. Мужчина подвергался атаке бандитов сначала в марте, но тогда выжил. А вот ноябрь стал для него роковым.

По мнению полиции, у Мулли-Вудса могли быть связи с убийцами Карберри, о которых знал "дублинский киллер-психопат". Более того, молодой человек работал на обе банды наркоторговцев.

Связь Мулли-Вудса с наркотиками подтверждается также тем, что информация о нем была в полиции раньше. В прошлом месяце он запугивал мать какого-то подростка, который задолжал наркоторговцу деньги - Мулли-Вудс разбил окно дома женщины и бросил туда зажигательную бомбу. По этому происшествию он проходил как подозреваемый.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и ищет виновных в преступлении.

Как сообщал "Апостроф", в хорватском городе Сплит на улице были убиты трое мужчин: по информации местных медиа, они были наркоторговцами, которых застрелил 26-летний моряк в ответ на угрозы в адрес себя и своего брата.

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