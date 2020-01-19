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Опубликовано полное видео прибытия самолета с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

воскресенье, 19 января 2020, 14:30
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19 января в аэропорт "Борисполь" прибыл борт, на котором в Украину доставили тела погибших в результате ужасной катастрофы самолета под столицей Ирана Тегераном.

На странице главы государства в Facebook опубликовали видеозапись церемонии прощания с погибшими.

На опубликованных кадрах видно, что попрощаться с жертвами ужасной трагедии пришли сотни людей. В их числе были родственники погибших, их коллеги, журналисты и просто неравнодушные граждане.

Борт с телами погибших украинцев встречали президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ярмак, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов и другие.

Напомним, что украинцев попросили 19 января нажать на автомобильный сигнал и так отдать последний долг членам экипажа украинского самолета, который погиб в небе над Тегераном 8 января.

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