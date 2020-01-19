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В Иране сделали важное заявление о расшифровке "черных ящиков" разбившегося самолета МАУ

воскресенье, 19 января 2020, 13:59
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Власти Ирана самостоятельно будут расшифровывать бортовые самописцы разбившегося украинского лайнера. При этом здесь еще не приняли окончательного решения об их отправке за границу.

Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"В настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета", - отметил он.

Интересно, что до этого в Иране заявляли о готовности передать черные ящики для изучения украинским или французским специалистам.

Напомним, что украинцев попросили 19 января нажать на автомобильный сигнал и так отдать последний долг членам экипажа украинского самолета, который погиб в небе над Тегераном 8 января.

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