Под Харьковом у дороги нашли мертвые тела: названа причина смерти, фото

20 января в 7:30 на обочине дороги у селения Казацкая Лопань в Харьковской области правоохранители нашли без признаков жизни тела двух мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что мужчины погибли во время наезда на них автомобиля. Неизвестный водитель ехал с Казачьей Лопани в город Дергачи. Его уже объявили в розыск.

Горе-водителю грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как писал "Апостроф" ранее, супружескую пару, которая гуляла с ребенком по улицам Одессы, 19 января сбил, вероятно, сержант Шевченковского отдела полиции 27-летний Илья Ковалев.