Украинец погиб страшной смертью из-за шторма в Испании: новые кадры стихии

В Испании в результате шторма "Глория" погиб украинец, его обнаружили мертвым посреди улицы. Всего число жертв стихии составило пять человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, погибшему украинцу было 55 лет. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Отмечается, что от "Глории" особенно пострадало восточное побережье Испании. В провинции Авила мужчина скончался после обрушения черепицы, в Валенсии мертвыми нашли мужчину и женщину, а четвертую жертву в Астурии на обледеневшей дороге сбил автомобиль.

Кроме того, из-за стихии в районе Валенсии десятки автодорог и портов были закрыты, нарушена работа железнодорожного транспорта, не работают школы.

EXTREME RISKS OF TRAVELLING TO SPAIN #StormGloria

Popular Parts Of Spain Including #Barcelona And #Valencia Are Being Battered By Storm Gloria With Snow, Torrential Road And Huge waves. Flights Have been Cancelled Due To 'Red Alert' With 'Extreme Risk' (Foreign office) pic.twitter.com/bkkw7zrswB