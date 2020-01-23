В оккупированном Крыму мужчина устроил резню в здании горадминистрации, видео

В аннексированном Россией Крыму местный житель пришел в государственное учреждение и начал себя резать.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Трагедия произошла в здании городской администрации Ялты. Там мужчина Василий С., когда зашел в помещение, начал резать себе горло и вены на руках.

Отмечают, что на данный момент 56-летний житель полуострова госпитализирован и находится в реанимации.

"С собой у Василия были документы о приостановлении дела о хищении у него квартиры", - пишут в сети.

Также в интернете опубликовали страшные кадры ЧП, которые можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", в Новокузнецке (Россия) мужчина устроил стрельбу в мировом суде, ранив судебного пристава и девушку-свидетеля по делу.