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В Израиле упал "синий" метеорит: опубликовано впечатляющее видео

пятница, 24 января 2020, 07:59
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21 января в Израиле на камеру засняли яркую голубую вспышку в небе, которую приняли за падение метеорита.

Как пишут местные СМИ, такое необычное явление здесь увидели после бури, которая бушевала в районе.

Водитель, который заснял вспышку в небе, рассказал, что неожиданно увидел синий шар.

"Все небо было синим. Видео не отображает всю красоту и силу того, что произошло. Я потерял дар речи", – рассказал очевидец.

Сам инцидент произошел около 22:00 по местному времени.

Тем временем израильская астрономическая ассоциация отмечает, что падение метеора было зафиксировано в трех странах 144 раз. По информации специалистов, объект был внушительных размеров.

Напомним, что ученые обнаружили кратер, который остался от столкновения Земли с крупнейшим в истории планеты метеоритом около 800 тысяч лет назад.

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