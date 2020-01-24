В Израиле упал "синий" метеорит: опубликовано впечатляющее видео

21 января в Израиле на камеру засняли яркую голубую вспышку в небе, которую приняли за падение метеорита.

Как пишут местные СМИ, такое необычное явление здесь увидели после бури, которая бушевала в районе.

Водитель, который заснял вспышку в небе, рассказал, что неожиданно увидел синий шар.

מטאור או לא? הבזק אור כחול ענק נראה אתמול בשמיים בסביבות עשר בלילה מעל כביש 6 סמוך למחלף עירון צפונה. דיווחים רבים התקבלו במוקד הארצי של המשטרה כשבינתיים אין הסבר לתופעה

(אורלי אלקלעי; צילום: פעילות מבצעית) pic.twitter.com/SZo1whhtPq — כאן חדשות (@kann_news) January 22, 2020

"Все небо было синим. Видео не отображает всю красоту и силу того, что произошло. Я потерял дар речи", – рассказал очевидец.

Сам инцидент произошел около 22:00 по местному времени.

Тем временем израильская астрономическая ассоциация отмечает, что падение метеора было зафиксировано в трех странах 144 раз. По информации специалистов, объект был внушительных размеров.

Напомним, что ученые обнаружили кратер, который остался от столкновения Земли с крупнейшим в истории планеты метеоритом около 800 тысяч лет назад.