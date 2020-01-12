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На Земле нашли след от столкновения с самым крупным метеоритом за всю историю

воскресенье, 12 января 2020, 05:24
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Ученые обнаружили кратер, который остался от столкновения Земли с крупнейшим в истории планеты метеоритом около 800 тысяч лет назад.

Об этом сообщается в исследовании на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Так, по информации издания, его удалось выявить благодаря черным стекловидным образованиям – "тектитам". Он находится на юге Лаоса и занимает около 15 километров. При этом, ученые утверждают, что ранее его не находили из-за того, что он находится под молодым вулканическим полем. В последние месяцы эту территорию проверили с помощью замеров магнитного поля и обнаружили скрытый кратер.

"Большой кратер, из которого эти тектиты происходят, не удавалось найти на протяжении столетия. Хотя достаточно давно улики указывали на местность где-то на территории Индонезии", - отмечают ученые.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили на Земле минерал, который попал на планету из космоса на поверхности метеорита.

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