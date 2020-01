На Земле нашли след от столкновения с самым крупным метеоритом за всю историю

Ученые обнаружили кратер, который остался от столкновения Земли с крупнейшим в истории планеты метеоритом около 800 тысяч лет назад.

Об этом сообщается в исследовании на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Так, по информации издания, его удалось выявить благодаря черным стекловидным образованиям – "тектитам". Он находится на юге Лаоса и занимает около 15 километров. При этом, ученые утверждают, что ранее его не находили из-за того, что он находится под молодым вулканическим полем. В последние месяцы эту территорию проверили с помощью замеров магнитного поля и обнаружили скрытый кратер.

"Большой кратер, из которого эти тектиты происходят, не удавалось найти на протяжении столетия. Хотя достаточно давно улики указывали на местность где-то на территории Индонезии", - отмечают ученые.

