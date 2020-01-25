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Полиция поймала членов банды, которая расстреляла адвоката в Кропивницком: фото

суббота, 25 января 2020, 14:31
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Появились новые подробности убийства мужчины возле СИЗО в Кропивницком, которое произошло 22 августа прошлого года. Тогда здесь расстреляли адвоката и тяжело ранили его знакомого.

В ходе расследования преступления были задержаны трое местных жителей, в возрасте 45, 48 и 54 лет.

Всем сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на убийство) и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Полиция области в рамках расследования преступления провела 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве мужчина заступился за подростков, в результате чего получил огнестрельное ранение руки.

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