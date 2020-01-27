Под Херсоном ребенок чудом выжил после жуткого ЧП: видео

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понедельник, 27 января 2020, 23:30
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В Херсонской области 9-летний мальчик упал в заброшенную колодец на сельском пустыре и выжил.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Маленький Сережа упал в колодец глубиной в 10 метров. К тому же он был засыпан камнями и мусором, так как уже несколько десятилетий не использовался.

В колодце мальчик просидел полтора часа. Его друг Егор пытался вытащить, но у него ничего не получилось. Он позвал на помощь взрослых. Мама пострадавшего сначала не поверила, и думала, что мальчишки придумали такую игру. Женщина знала, что колодец давно засыпан.

По словам Егора, Сережа, когда они играли в прятки, провалился под землю на пустыре, когда просто шел по траве - он начал плавно уходить под землю. Ведь колодец просел, на его месте образовалась узкая нора в подземелье.

Мама Сережи вызвала спасателей и медиков. Чрезвычайники отметили, что если бы не Егор, то никто бы и не знал, что мальчик провалился в колодец. Криков мальчика не было слышно, дна ямы не видно. Спасатели сказали, что мальчику повезло, что он медленно провалился в яму.

"Через землю, траву и мусор он начал проваливаться понемногу. Когда он так падал, то имел возможность среагировать. Если бы упал внезапно, то последствия могли быть более серьезные", - отметил спасатель Сергей Мунтянов.

Спасатели спускались в колодец на веревке. Мальчика достали холодным и в крови. Его в шоковом состоянии сразу госпитализировали для обследования. Были подозрения на сотрясение мозга и ушиб позвоночника, однако на теле не увидели царапин.

"Сделано ему МРТ-исследование головного мозга. Результатов еще нет", - сказала заместитель главного врача Херсонской детской областной больницы Виктор Бурдовицин.

Председатель сельсовета рассказал, что старому колодцу около ста лет. Когда-то его глубина достигала 50 метров. Пользоваться им перестали лет 40 назад, когда в село провели водопровод. Тогда же будто бы засыпали. Теперь почву вокруг ямы разрыли бульдозером, нашли бетонное перекрытие, но без люка. Колодец должны обследовать, засыпать, накрыть, а на пустыре разбить сквер.

Как сообщал "Апостроф", в Детской поликлинике в Киеве на проспекте Правды 64 А, четырехлетнего мальчика придавило трое металлических дверей.

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