Во Львове электроопоры рухнули на авто: видео с места

Во вторник, 28 января, во Львове два столба электроопор упали на дорогу и разбили собою легковой автомобиль, а также троллейбус.

Об этом сообщает в Telegram "24 канал".

Вследствие происшествия, по информации журналистов, пострадавших нет.

"Во Львове электроопоры упали на легковушку и троллейбус. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

На видео с места событий заметно, как опора буквально сломала автомобиль практически пополам, а другая - проломила крышу троллейбуса.

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Киеве автомобиль такси врезался в троллейбус, а затем влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди, вследствие происшествия погиб один человек.