В Харькове пьяный лейтенант ГФС устроил гонки с полицией: фото и видео

30 января в Харькове старший следователь ГФС Дмитрий Корниенко устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь уйти от правоохранителей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Police control Ukraine.

Патрульные заметили водителя за рулем красного Peugeot 207 на улице Букова, когда тот выезжал с караоке-ресторана "Инжир". Мужчина нарушил ПДД: государственный номер его авто был неподсвеченный, а сам водитель не включал указатели поворота. Когда правоохранители остановили авто, выяснилось, что водитель нетрезв. Он кричал: "Я свой, налоговая милиция, от*битесь от меня!".

Предоставлять документы Дмитрий Корниенко тоже отказался и пытался скрыться от правоохранителей. Во время задержания вел себя агрессивно и потоптался ботинками по салону полицейской машины. По дороге к участку старший следователь ГФС заснул в патрульном авто, а потом вообще наблевал возле него.

Правоохранители вызвали задержанному "скорую". В больнице проходить тест на состояние алкогольного опьянения Корниенко отказался. Патрульные составили на него протокол за злостное неповиновение и управления транспортным средством в состоянии опьянения. На следующий день мужчина пошел жаловаться на копов в прокуратуру. Заявлял, что полицейские его избили.





Как сообщал "Апостроф" ранее, в сети появилось видео, как пьяный судья Константин Бабенко в Киеве устроил гонки с полицией.