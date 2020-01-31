RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 января

13:43
Противоречит законодательству ЕС: в Энергосообществе дали НКРЭКУ рекомендацию по оплате за передачу электроэнергии при экспорте
09:59
НБУ обновил курс гривны: что будет с валютой в феврале
09:06
Появились детали контракта с Россией на транзит газа через Украину

30 января

16:40
Какие авто обложат налогами в Украине: появился полный перечень
12:41
Украинцев ждет неприятный "сюрприз" с важным налогом: кому придется платить больше

29 января

14:58
До какой отметки может "подскочить" доллар в Украине: эксперты озвучили прогноз
14:34
Гривна ускоряет падение: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева
13:40
Нет гарантий: эксперт указал на тревожные нюансы введения накопительных пенсий в Украине
09:28
Ситуация улучшается, но есть резерв: эксперт рассказал о состоянии украинской банковской системы
08:24
Гривна падает: Нацбанк изменил курс валют на 29 января
07:35
Где в Украине самые высокие зарплаты, а где низкие: названы суммы и области
07:15
В "Нафтогазе" сделали важное заявление для украинцев по переплатам за газ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове пьяный лейтенант ГФС устроил гонки с полицией: фото и видео

пятница, 31 января 2020, 12:28
переглянути новину українською

30 января в Харькове старший следователь ГФС Дмитрий Корниенко устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь уйти от правоохранителей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Police control Ukraine.

Патрульные заметили водителя за рулем красного Peugeot 207 на улице Букова, когда тот выезжал с караоке-ресторана "Инжир". Мужчина нарушил ПДД: государственный номер его авто был неподсвеченный, а сам водитель не включал указатели поворота. Когда правоохранители остановили авто, выяснилось, что водитель нетрезв. Он кричал: "Я свой, налоговая милиция, от*битесь от меня!".

Предоставлять документы Дмитрий Корниенко тоже отказался и пытался скрыться от правоохранителей. Во время задержания вел себя агрессивно и потоптался ботинками по салону полицейской машины. По дороге к участку старший следователь ГФС заснул в патрульном авто, а потом вообще наблевал возле него.

Правоохранители вызвали задержанному "скорую". В больнице проходить тест на состояние алкогольного опьянения Корниенко отказался. Патрульные составили на него протокол за злостное неповиновение и управления транспортным средством в состоянии опьянения. На следующий день мужчина пошел жаловаться на копов в прокуратуру. Заявлял, что полицейские его избили.


Как сообщал "Апостроф" ранее, в сети появилось видео, как пьяный судья Константин Бабенко в Киеве устроил гонки с полицией.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: