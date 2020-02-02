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Рискует жизнями других: водитель маршрутки в Киеве возмутил дикой выходкой на дороге, видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 14:37
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Водитель одной из киевских маршруток стал "героем" обсуждения в городских сообществах в социальных сетях. Жители города обратили внимание на экстремальный стиль вождения, который неприемлем для водителей общественного транспорта.

Видео с маневрами столичной маршрутки опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

"Все, что нужно знать о маршрутках и органах, которые их контролируют, на видео - по встречной полосе, на красный сигнал светофора. Будем ждать новых трагедий, а затем снова помпезно объявим о "всеукраинской проверке", может как-то лучше было бы действовать на опережение?" - говорится в подписи к видео.

Также в сети опубликовали номерные знаки маршрутного такси, которым управляет данный водитель - AA0617AA.

Напомним, что в Киеве водитель маршрутки высадил женщину после просьбы говорить с ней на украинском языке.

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