В Одессе бандиты устроили ловушку для любителей "клубнички": опубликованы фото и видео

В Одессе 3 февраля оперативники провели задержание членов преступной группировки, которые получали информацию от "работниц" борделя о богатых клиентах и грабили их.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Выяснилось, что всего были задержаны трое местных жителей, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений.

"После развлечений с жителями и гостями города девушки сообщали владельцам борделя информацию о лицах, нуждающихся в "внимании". В частности - адрес проживания, наличие денег или ценностей, их место нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в их жилища, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

После этого бандиты нападали на потерпевших в их доме, или подстерегали при выходе. У последней жертвы злоумышленники отобрали 1200 долларов.

По месту жительства задержанных были изъяты оружие и другие спецсредства, которые использовали при совершении уголовных правонарушений, десятки мобильных телефонов и деньги.

Подозреваемым грозит тюремный срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве бывший милиционер организовал работу проституток под видом оказания услуг массажа.