Полиция поймала поджигателя авто журналистов во Львове: неожиданные детали и фото

5 февраля правоохранители задержали мужчину, который поджег автомобиль журналистов во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленника, 19-летнего уроженца Хмельницкой области, поймали в Одессе. Траекторию движения мужчины установили благодаря проработке видеоматериалов и оперативно-розыскным мероприятиям.

Известно, что преступник, чтобы запутать следы, несколько раз переодевался.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества совершенное общеопасным способом - поджога). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к совершенному других лиц, в частности, заказчика.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей Twitter-странице, что доказательной базы преступления хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливает следствие.

"Безопасность журналистов - приоритет", - отметил Аваков.

Напомним, 30 января во Львове мужчина поджег авто Mitsubishi Colt по улице Куйбийовича, 39. Машина принадлежала супругам журналистов "Радио Свобода" Галине и Василию Терещук.

Как сообщал "Апостроф", журналисты показали кадры с поджогом автомобиля во Львове, который принадлежал корреспонденту "Радио Свобода" Галине Терещук.