RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

10:08
Сколько украинцы тратят на еду и что покупают: появились интересные данные
08:49
Нацбанк изменил курс валют на 6 февраля: что происходит с долларом
08:15
Как выйти на пенсию в 2020 году: главные шаги и перечень документов

5 февраля

13:42
Рекордный год: в Альфа-Банке Украина подвели предварительные итоги работы в 2019 году
08:20
Часть украинцев может остаться без пенсий: кто в "зоне риска"
08:17
Гривна существенно укрепилась: курс валют от НБУ на 5 февраля

4 февраля

17:12
Сколько денег заробитчане перевели в Украину: названа впечатляющая сумма
14:40
Украли и уничтожили: стали известны скандальные подробности ликвидации крупного украинского банка
14:06
В Украине упростили доступ силовикам к банковской тайне: что нужно знать
08:12
Почему гривна стремительно падает: названы главные факторы
07:16
Вырастут выплаты и стаж: что нужно знать украинцам о пенсии в 2020 году

3 февраля

22:01
"Доступный" кредит от государства: кто первым его получил
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Полиция поймала поджигателя авто журналистов во Львове: неожиданные детали и фото

четверг, 06 февраля 2020, 11:05
переглянути новину українською

5 февраля правоохранители задержали мужчину, который поджег автомобиль журналистов во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленника, 19-летнего уроженца Хмельницкой области, поймали в Одессе. Траекторию движения мужчины установили благодаря проработке видеоматериалов и оперативно-розыскным мероприятиям.

Известно, что преступник, чтобы запутать следы, несколько раз переодевался.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества совершенное общеопасным способом - поджога). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к совершенному других лиц, в частности, заказчика.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей Twitter-странице, что доказательной базы преступления хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливает следствие.

"Безопасность журналистов - приоритет", - отметил Аваков.

Напомним, 30 января во Львове мужчина поджег авто Mitsubishi Colt по улице Куйбийовича, 39. Машина принадлежала супругам журналистов "Радио Свобода" Галине и Василию Терещук.

Как сообщал "Апостроф", журналисты показали кадры с поджогом автомобиля во Львове, который принадлежал корреспонденту "Радио Свобода" Галине Терещук.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: