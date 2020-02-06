Смертельное ДТП с пассажирским автобусом на Донбассе: появились фото и новые подробности

В результате аварии на оккупированном Донбассе, вблизи Новоазовска в четверг, 6 февраля, одиннадцать человек пострадали, двое человек погибли.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МЧС ДНР.

"Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший маршрутом "Горловка-Севастополь". На сейчас известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии. Инцидент произошел около 16:30 на подъезде к таможенному пункту "Новоазовск", - говорится в сообщении.

Известно, что в автобусе на момент аварии находились 29 человек.

"Среди погибших мужчина и предположительно беременная женщина. Еще 11 человек пострадали. Характер травм уточняется. Сообщается, что в автобусе также находились пятеро детей", – рассказал "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.

Как сообщал "Апостроф", ранее в 2019 году в Ясиноватском районе перевернулся автобус с 50 пассажирами, много людей пострадали.

Также в 2018 году пассажирский автобус перевернулся и в центре временно оккупированной боевиками Макеевки.