Под Херсоном фура влетела в заправку и загорелась: фото и видео с места

Вечером в пятницу, 7 февраля, под Херсоном грузовик на приличной скорости врезался в емкость с газом, которая стояла на заправочной станции, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщили на Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, авария произошла около 18.00. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением и въехал в модуль газовой АЗС.

Как следствие, огонь охватил автомобиль и поврежденную газовую колонку объемом 15 куб.м.

Потушить пожар спасателям удалось в 20:05. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на 1 июля в городе Ирпень Киевской области произошел масштабный пожар на территории модульной АЗС.

Также в ночь на 1 августа под Киевом произошел пожар на заправочной станции, в результате чего серьезно пострадал один из ее сотрудников.