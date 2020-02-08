В Полтаве нашли мужчину без головы: озвучена жуткая версия трагедии

7 февраля в селе Рокитное Полтавской области наткнулись на ужасную находку: здесь нашли труп мужчины без головы.

В Кременчугском отделе полиции сообщают, что полицейских вызвали соседи погибшего.

Во время осмотра территории мужчина был найден в погребе своего частного дома, а от тела была оторвана голова.

Полицейские заявили, что следов насильственной смерти не выявлено.

По предварительным данным правоохранителей, голову мужчины отгрызли собаки.

В полиции отмечают, что по делу в данный момент нет подозреваемых.

Напомним, что 4 февраля в Киеве на улице Вышгородской возле гаражей обнаружили ужасную находку: здесь лежало тело девушки без признаков жизни.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вечером 23 января в Киеве на Борщаговке обнаружили труп мужчины с множеством ножевых ранений.