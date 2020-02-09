В Киеве женщина устроила жуткое ДТП с переворотом, фото

В Киеве на Лесном массиве женщина за рулем Ford Escape устроила страшную аварию, в результате которой Skoda Felicia опрокинулся на бок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, женщина протаранила сразу два авто. Кроме Skoda Felicia, пострадал Suzuki SX4. На происшествия работала полиция.

О причинах аварии пока не сообщается, вероятно, водитель Ford Escape не справилась с управлением.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на улице Комарова микроавтобус Ford, в котором находилась беременная женщина, столкнулся с двумя автомобилями. Обошлось без жертв.

Также в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутного такси. На въезде в столицу Украины автобус буквально смял легковой автомобиль.