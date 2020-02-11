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Бросили в мешке умирать на льду: в Киеве устроили страшную расправу над собакой, видео

вторник, 11 февраля 2020, 20:55
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В Киеве устроили страшную расправу над старым псом - его бросили в мешке умирать на покрывшемся льдом водоеме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео спасения животного.

Инцидент произошел утром во вторник, 11 февраля.

По словам очевидцев, они услышали, что на льду скулит животное в мешке и вызвали спасателей.

"Прибыв на место, спасатели спустились на лед и с помощью подручных средств достали мешок. Уже на берегу специалисты ГСЧС развязали мешок и выпустили беднягу на свободу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пес сразу сбежал от спасателей, его даже не успели накормить.

Пост вызвал волну обсуждения в сети.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада сделала важный шаг к жесткому наказанию обидчиков животных. Уголовная ответственность за жестокое обращение с ними будет наступать с 14 лет.

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