Не смогли поставить диагноз: под Харьковом разгорелся скандал из-за смерти школьника

В Харьковской области в селе Черкасская Лозовая 12-летний мальчик умер после того, как врач диагностировал у него ОРВИ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Город Х".

"В воскресенье мальчику резко стало плохо. Ему вызвали "скорую". Госпитализировали его или нет, не знаю. Но факт в том, что ребенок умер от пневмонии, которую лечащий врач не смог вовремя диагностировать", - говорит одна из жительниц села.

В Харьковской облгосадминистрации подтвердили смерть мальчика, однако не стали давать дополнительных комментариев.

"Ребенок умер 9 февраля. Прибывшая на место "скорая" лишь зафиксировала факт смерти мальчика. На данный момент говорить о причине смерти не можем, так как еще нет официального заключения судмедэкспертизы", - рассказали в пресс-службе ХОГА.

Журналисты сообщают со ссылкой на источники в медицинской сфере, что за несколько дней до ЧП родители ребенка обращались к врачу, но симптомы у медика никаких опасений не вызвали.

"У ребенка был насморк, ОРВИ - ничего такого, что вызывало бы опасения. Через несколько дней у мальчика резко поднялась температура и он умер. Семья нормальная, ребенок без каких-либо хронических болезней", - отметил собеседник.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве прямо на приеме у врача погиб двухлетний мальчик, родители которого в страшной трагедии обвиняют медиков.