RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 февраля

11:16
Гривна снова укрепилась: актуальный курс валют от НБУ
02:05
Украинские пенсионеры начали идти в суды: есть ли шанс "выбить" большие выплаты

11 февраля

10:30
Кто получает самую большую и маленькую зарплату: названы цифры и запросы украинцев
09:58
Что происходит с гривной 11 февраля: курс валют от НБУ

10 февраля

12:35
Авторитетное издание назвало A-Club лучшим сервисом частного банкинга в Украине
10:42
Сколько зарабатывают топ-чиновники в Украине и ЕС: появилось интересное сравнение
09:28
Выплаты могут быть разными: украинцам указали на важный нюанс с пенсиями
08:59
Доллар дешевеет: курс валют от Нацбанка на 10 февраля

9 февраля

20:20
В Украине подсчитали средний размер пенсии: опубликована интересная инфографика
09:27
Что будет с курсом доллара на следующей неделе: аналитики озвучили прогноз
07:34
Как украинцам накопить на пенсию: все варианты и риски

8 февраля

10:16
Что происходит с гривной: НБУ обновил курс валют
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Днепром 19-летняя девушка погибла в страшном ДТП: опубликовано видео

среда, 12 февраля 2020, 13:10
переглянути новину українською

Во вторник, 11 ноября, в Днепропетровской области автомобиль съехал с дороги и рухнул в канал: водителя удалось спасти, однако молодая пассажирка погибла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Трагедия произошла в городе Верхнеднепровск на реке Самоткань. После того как спасатели прибыли на место, выяснилось, что легковой автомобиль Renault Megane попытался пересечь сливной канал через узкий мост, но водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и упал в воду.

В результате происшествия погибла пассажирка, гражданка 2001 года рождения и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и веревки.

Пострадавшего передали медикам для дальнейшей госпитализации в больницу.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 февраля возле села Соловичи Волынской области произошло ДТП: в нем погиб участник АТО Артур Зектер.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: