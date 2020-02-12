Под Днепром 19-летняя девушка погибла в страшном ДТП: опубликовано видео

Во вторник, 11 ноября, в Днепропетровской области автомобиль съехал с дороги и рухнул в канал: водителя удалось спасти, однако молодая пассажирка погибла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Трагедия произошла в городе Верхнеднепровск на реке Самоткань. После того как спасатели прибыли на место, выяснилось, что легковой автомобиль Renault Megane попытался пересечь сливной канал через узкий мост, но водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и упал в воду.

В результате происшествия погибла пассажирка, гражданка 2001 года рождения и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и веревки.

Пострадавшего передали медикам для дальнейшей госпитализации в больницу.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 февраля возле села Соловичи Волынской области произошло ДТП: в нем погиб участник АТО Артур Зектер.