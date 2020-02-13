Эвакуировали несколько сотен человек: появилось видео с места серьезного ЧП под Киевом

Почти 200 человек пришлось эвакуировать в результате инцидента с обнаружением емкости с тротилом, найденной в подвале многоэтажки в Белой Церкви в четверг, 13 февраля.

Об этом сообщает издание "Ракурс".

На опасную находку в подвале пятиэтажки наткнулись сын и внук, которые пришли разбирать вещи. По их словам, дедушка, который жил в этом доме, умер, а родственники продали его квартиру. Новоселы попросили освободить и подвал, поэтому отец с сыном пошли убирать в помещении.

Заметив сверток с надписью "тротил" они вызвали к дому на бульваре Александрийском полицию и спасателей.

Взрывотехники изъяли тротил, а полиция при этом эвакуировали около 200 человек, проживающих в двух подъездах многоквартирного дома. Полиция искала в подвале и детонаторы, которые также мог хранить покойный.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря под Киевом произошел мощный взрыв во дворе жилого дома.