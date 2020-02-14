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В Днепре разгорелся скандал из-за педагога, обвиненного в изнасиловании школьницы

пятница, 14 февраля 2020, 18:59
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В Днепре правоохранители сообщили о вердикте суда музыкальному руководителю детского коллектива, его приговорили к 5 годам заключения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

По версии правоохранителей, осужденный неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, якобы он осуществлял психологическое давление на ребенка и насиловал ее. Также в полиции установили, что он осуществлял видеосъемку порнографического характера с целью дальнейшего сбыта.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Также отмечается, что мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних и изготовлении детской порнографии. На протяжении нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей. Его задержали, он находится в следственном изоляторе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Первомайске Николаевской области 40-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

До этого правоохранители Киева задержали 19-летнего киевлянина, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве у нее денег.

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