Массовое заражение: в Японии заговорили о вспышке коронавируса

Власти Японии заявили о возможном массовом заражении коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма.

Как пишет местная пресса, предположения озвучил заявил губернатор Вакаямы Нисака Есинобу.

Такие данные он озвучил после того, как на этой неделе у врача и пациента больницы Saiseikai Arida выявили коронавирус.

15 февраля стало известно о заражении еще одного врача, пациента из его отделения, а также его жены.

"Возможно, заражение произошло в стенах больницы", - говорит губернатор Есинобу.

Напомним, что национальная комиссия здравоохранения Китая по состоянию на 15 февраля обнародовала новые данные по количеству смертей от вспышки коронавируса в стране.

Детальнее о распространении вируса читайте в материале "Апострофа": Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса.