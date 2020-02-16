Готовы сотрудничать: Иран пошел на попятную по катастрофе самолета МАУ

Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран готов сотрудничать с Украиной, несмотря на недавнюю категоричную позицию по "черным ящикам" лайнера МАУ, который был сбит в небе над Тегераном в среду, 8 января.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

"В ходе встречи Зариф обменялся мнениями о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса", - говорится в сообщении.

Кроме того уточняется, что Иран готов "сотрудничать с Украиной для расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса".

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