Вытащили уже мертвыми: авто с молодыми парнями сорвалось в водоем под Львовом, фото

В воскресенье, 16 февраля, в селе под Львовом в водоеме обнаружили автомобиль AUDI 80, в котором обнаружили тела четырех человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативний УКР".

"Погибшие ребята из жители села Коты и села Писоцки 1995, 1996, 1999 и в 2000 году рождений", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, устанавливаются все подробности.

Как сообщал "Апостроф", ранее автобус с детьми-танцорами попал в смертельное ДТП под Львовом.

Также под Львовом военный устроил смертельное ДТП на пешеходном переходе.

Кроме того, под Львовом водитель под наркотиками снес компанию молодежи, пострадали трое человек.