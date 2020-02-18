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Toyota от удара вылетела с трассы: новые фото и видео страшного ДТП под Киевом

вторник, 18 февраля 2020, 18:16
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На Гостомельском шоссе в результате ДТП, которое произошло 18 февраля, столкнулись авто марки Toyota и Citroën Berlingo.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

Авария случилась приблизительно в полутора километрах от КП полиции. Обе машины двигались в сторону Киева.

Известно, что в какой-то момент водитель Citroën начал маневр из правого ряда налево, не пропустив Toyota. Вследствие этого последняя улетела в кювет. Она проскочила через противоположную полосу и оказалась в лесу. А Citroën остался посреди дороги.

Водитель Berlingo госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Toyota тоже был направлен в больницу.

Отмечают, что ДТП в значительной степени осложнило движение транспорта в обе стороны. Работали спасатели, медики, следственная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

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