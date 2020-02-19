Журналист опроверг фейк про сепаров в Золотом и показал видео с передовой

Журналист Андрей Цаплиенко, который находится на передовой, опроверг информацию о том, что украинские военные якобы покинули пять опорных пунктов на Луганщине из-за наступления боевиков, результатом которого стал бой во вторник, 18 февраля, в котором один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.

"Дезинформация – мощнее оружие, нежели пушки. От подобных сообщений сейчас просто гудит интернет: "В Золотом 72-ка (72-я бригада, - "Апостроф") вынуждено покинула пять опорных пунктов и отошла к смт. Горское. Золотое оставили сепарам", - процитировал журналист один из постов, размещенных в сети.

После этого Цаплиенко показал на Золотое, на фоне которого он снимал видео, и отметил: "Вот Золотое-4, мы только что оттуда приехали".

"Ни единого так называемого сепара не видели, а только посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным", - добавил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности атаки боевиков на Донбассе. Так, стало известно, что боевики после наступления вернулись на прежние позиции.