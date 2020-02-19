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В Киеве знакомство в соцсетях обернулось страшной драмой и вызовом "копов"

среда, 19 февраля 2020, 07:14
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В Киеве знакомство 52-летнего мужчины и 44-летней женщины обернулось страшной драмой и вызовом сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По данным издания, после знакомства женщина пригласила мужчину в гости, но он применил к ней силу и изнасиловал. Пострадавшая вызвала на место "копов", вскоре насильника задержали.

Злоумышленником оказался житель города Ирпень, ранее не судимый. Против мужчины открыли уголовное производство по части 2 статьи 152 (Изнасилование) УК Украины.

Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде удержания под стражей. Насильнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее столичные правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве у нее денег.

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