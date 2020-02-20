​Нашли в петле: под Черниговом маленький ребенок погиб страшной смертью

В среду, 19 февраля, в одном из украинских сел нашли повешенным маленького мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Информация на линию правоохранителей поступила вечером. Они вместе с судмедэкспертами оперативно выехали на место. Там было установлено, что 5-летнего ребенка без признаков жизни обнаружили во дворе частного хозяйства около 18:00.

Тело мальчика нашла мать и сразу вызвала медиков. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Мама объяснила полицейским, что сын вышел, а через некоторое время его нашли повешенным.

Правоохранители рассматривают все возможные версии гибели мальчика. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье в одной из квартир мужчина зарубил топором жену и попытался убить сына, но потом повесился сам.