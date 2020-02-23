В Киеве поймали опасного маньяка, "охотившегося" на женщин в парке: суд вынес приговор

В Киеве задержали опасного насильника-рецидивиста, который нападал на женщин в Сырецком парке - суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По данным правоохранителей, 47-летний мужчина подстерегал женщин в лесопарковой зоне парка Сырецкий гай и совершал нападения с целью завладения их имуществом и насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом.

В течение октября 2017 - июля 2018 года жертвами преступлений стали 6 женщин.

Насильник был признан виновным по ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 153 УК Украины и осужден к максимальному наказанию, предусмотренному инкриминируемыми статьями Уголовного кодекса Украины - 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. До вступления в силу приговора он будет находиться под стражей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали маньяка, который врывался к девушкам в кабинки туалетов в больших ТЦ.