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Враг не прорвется: бойцы ВСУ сделали мощное заявление с передовой и показали фото

понедельник, 24 февраля 2020, 10:11
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Фото: 93-я бригада\Facebook

Украинские военнослужащие показали, как защищают границы, несмотря на недавние провокации боевиков на Донбассе, в частности атаку оккупантов на позиции ВСУ в районе Марьинки в субботу, 22 февраля.

Об этом сообщается на Facebook-странице 93-й ОМБр Холодный Яр.

"Как пишут в официальных сообщениях, "ситуация напряженная, но контролируемая". Мы держим свой участок фронта, не даем прорваться врагам, бодрствуем, отбиваем, обороняем. И у нас это хорошо получается", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщалось, в сети показали видео с места попытки прорыва боевиков в ночь на 22 февраля на Донбассе.

Подробнее об агрессии России на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится.

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