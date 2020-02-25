Кровавая перестрелка возле школы в Днепре: стало известно о задержаниях, фото и видео

Во вторник ночью, 25 февраля, полиция Днепра задержала преступников, которые устроили перестрелку около школы.

Об этом сообщает ресурс "Днепр Оперативный".

Мужчины подъехали на авто марки Mitsubishi к ресторану "Репортер", но не успели зайти. Их оперативно задержали возле входа в заведение правоохранители.

Предварительно, задержанных на этот раз оказалось двое. Пока в полиции ситуацию не комментируют.

В Telegram-канале "Инсайдер UA" опубликовали фото задержанных.

Напомним, 24 февраля стрельба случилась на улице Титова возле школы №89. Полиция остановила два черных джипа Geländewagen и еще одно авто. Внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

Как ранее сообщал "Апостроф", в результате стрельбы, которая произошла в Днепре 24 февраля, ранения получили трое человек.