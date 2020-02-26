RU  UA  EN

среда, 26 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

10:46
Не пустили в зал: в Одессе разгорелся скандал из-за выходки с ребенком-инвалидом в филармонии, видео
10:30
Помогала детям: всплыли неожиданные детали и фото украинки, которая не покинула Китай из-за собачки
10:29
В Киеве неадекват поджег квартиру с человеком внутри: жуткие детали и кадры с места
09:53
MONATIK записал трек с участниками своей команды на Голосі країни-10 Lime
09:45
Получил сотрясения мозга: под Черкассами подростки зверски избили сверстника в школе, видео
09:29
В Карпатах бушует сильная непогода: опубликовано впечатляющее фото
08:58
Авто превратилось в кучу металлолома: на трассе Киев-Чоп произошло ужасное ДТП, фото и видео
08:40
От кошки остался только силуэт: под Одессой прогремел мощный взрыв в многоэтажке, видео
07:17
Под Полтавой полицейский уснул за рулем и устроил страшное ДТП: фото и видео
07:11
Как приготовить дома соленую скумбрию: подробный рецепт соления и советы Lime
07:00
Время печь пироги: традиции и приметы третьего дня Масленицы
06:30
Гороскоп на 26 февраля: Козероги будут бунтовать и эпатировать, а Дев ждет встреча с провокаторами
Все новости

Получил сотрясения мозга: под Черкассами подростки зверски избили сверстника в школе, видео

среда, 26 февраля 2020, 09:45
переглянути новину українською

Под Черкассами школьники избили своего одногодку, учащегося 7-го класса прямо во время урока, в результате чего мальчик попал в больницу с сотрясением мозга.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Мама Артема плачет в коридоре больницы, но женщина не хочет, чтобы ее слезы видел сын.

"Это в седьмом классе сотрясение мозга, а в девятом – они ему голову проломлят или кости будут ломать?" - говорит мама мальчика.

Сам парень в хорошем настроении, потому что врачи наконец отпускают его домой. В детской областной больнице школьник пролежал 10 дней. Сюда он попал после стычки с учениками параллельного класса.

"Всегда задевали меня, что у меня телефон не такой, что я не так одет, прическа у меня не такая", - говорит Артем Корниевский.

Трое школьников на сводном уроке трудового обучения оскорблениями не ограничились – по словам Артема, один из них его ударил и душил, пока двое других держали. Учитель в это время был в классе – со слов пострадавшего, в нескольких метрах от драки.

"Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Поступил с жалобами на головную боль, тошноту, накануне была температура, не мог долго заснуть", - рассказала детский врач-невролог Лилия Липовая.

Ребенка выписывают из больницы и журналисты вместе с Артемом едут в Городище – в школу, где все произошло. Обидчикам парня по 13 лет, поэтому мать написала заявление в полицию на их родителей.

"Несколько раз звонил отец мальчика, который нанес травму, и один раз приезжали родители других детей, просили забрать заявление. Но никто не заикнулся, чтобы поддержать финансово ребенка в реабилитации", - говорит Наталья Корниевская.

Местная полиция расследует дело. Родителям участников драки грозит штраф – 400 гривен, но и это под вопросом. Ведь правоохранители говорят, еще нужно собрать доказательства. Артем рассказал, что в школе его травят с пятого класса, однако ни учителя, ни директор не хотят этого замечать.

После приезда журналистов, маме мальчика позвонили родители обидчиков и предложили денежное вознаграждение – взамен попросили забрать заявление из полиции. Мама парня подумывает перевести Артема в другую школу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одной из школ Кропивницкого школьники жестоко избили третьеклассника, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.

Также под Киевом подростки жестоко избили одноклассника.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: