Получил сотрясения мозга: под Черкассами подростки зверски избили сверстника в школе, видео

Под Черкассами школьники избили своего одногодку, учащегося 7-го класса прямо во время урока, в результате чего мальчик попал в больницу с сотрясением мозга.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Мама Артема плачет в коридоре больницы, но женщина не хочет, чтобы ее слезы видел сын.

"Это в седьмом классе сотрясение мозга, а в девятом – они ему голову проломлят или кости будут ломать?" - говорит мама мальчика.

Сам парень в хорошем настроении, потому что врачи наконец отпускают его домой. В детской областной больнице школьник пролежал 10 дней. Сюда он попал после стычки с учениками параллельного класса.

"Всегда задевали меня, что у меня телефон не такой, что я не так одет, прическа у меня не такая", - говорит Артем Корниевский.

Трое школьников на сводном уроке трудового обучения оскорблениями не ограничились – по словам Артема, один из них его ударил и душил, пока двое других держали. Учитель в это время был в классе – со слов пострадавшего, в нескольких метрах от драки.

"Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Поступил с жалобами на головную боль, тошноту, накануне была температура, не мог долго заснуть", - рассказала детский врач-невролог Лилия Липовая.

Ребенка выписывают из больницы и журналисты вместе с Артемом едут в Городище – в школу, где все произошло. Обидчикам парня по 13 лет, поэтому мать написала заявление в полицию на их родителей.

"Несколько раз звонил отец мальчика, который нанес травму, и один раз приезжали родители других детей, просили забрать заявление. Но никто не заикнулся, чтобы поддержать финансово ребенка в реабилитации", - говорит Наталья Корниевская.

Местная полиция расследует дело. Родителям участников драки грозит штраф – 400 гривен, но и это под вопросом. Ведь правоохранители говорят, еще нужно собрать доказательства. Артем рассказал, что в школе его травят с пятого класса, однако ни учителя, ни директор не хотят этого замечать.

После приезда журналистов, маме мальчика позвонили родители обидчиков и предложили денежное вознаграждение – взамен попросили забрать заявление из полиции. Мама парня подумывает перевести Артема в другую школу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одной из школ Кропивницкого школьники жестоко избили третьеклассника, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.

Также под Киевом подростки жестоко избили одноклассника.