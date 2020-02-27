Боевики устроили подлую атаку на ВСУ: тревожные новости с фронта

В среду, 26 февраля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военный, еще двое ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обстрелам подверглись Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Золотое-4, Новотошковское, Луганское.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по позициям боевиков, которые обстреливали их из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.