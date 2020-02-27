Кричал, что не будет возить бомжей: в Запорожье водитель маршрутки цинично унизил пенсионера, видео

В Запорожье водитель маршрутки выгнал пенсионера, который собирался проехать по удостоверению льготника.

Ситуация, которая произошла в запорожской маршрутке на днях, опубликовали на Telegram-канале "Голос Запорожья".

На опубликованных кадрах разъяренный водитель маршрутного такси кричал вслед мужчине, что не собирается возить бомжей, имея ввиду пожилого человека.

Пока не последовало официальной реакции от руководства перевозчика. Не исключено, что водитель данного маршрутного такси будет наказан, так как видео широко распространилось по сети и вызвало резонанс.

Напомним, что в Днепре двое неизвестных с маленьким ребенком устроили скандал вмаршрутке, который закончился погромом транспортного средства.