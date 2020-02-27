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Спидометр завис на 160 км/час: новые кадры и подробности гибели в Киеве таксиста с пассажиром

четверг, 27 февраля 2020, 22:47
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Появились новые подробности страшной аварии на Окружной в Киеве. В результате аварии погибло два человека.

Как сообщает "Киев оперативный" в социальных сетях, водитель Skoda выполнял разворот с Окружной на Газопроводную, когда в него влетела Audi. Спидометр Audi завис на 160 км/час.

Водитель Skoda оказался таксистом. При столкновении пассажира его автомобиля выбросило из транспортного средства, в результате чего он погиб. Также погиб и сам водитель.

По данным очевидцев. пассажира авто отбросило более, чем на 100 метров от самого автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля в Бородянке Киевской области водитель авто на еврономерах сбил девушку на пешеходном переходе.

27 февраля в Днепре водитель BMW на полной скорости попытался проскочить через колонну военных, но врезался в КамАЗ и полицейский автомобиль сопровождения.

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