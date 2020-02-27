Ученые сделали важное заявление о мутации коронавируса и вакцине против него

Ученые Южной Кореи детально изучили геном коронавируса нового типа SARS-CoV-2, который вызывает заболевание Covid-19. Они пришли к выводу, что каких-либо мутаций вируса не произошло.

Всего было взято 103 анализа у заболевших коронавирусом.

"Результат сравнения нуклеотидной последовательности коронавируса из 103 опубликованных образцов (из 16 стран, включая Южную Корею) показал совпадение на 99.89~100%. Отсутствие генетических изменений в Covid-2019 означает, что на сегодня нет опасности появления ошибки в процессе генетического тестирования или повышения инфекционности в результате мутации", - говорят эксперты.

Специалисты пришли к выводу, что вероятность успешной разработки лекарств, а также вакцины, может быть выше, чем считали ранее.

Напомним, коронавирус уже вплотную подошел к границам Украины - случаи заражения подтверждены в 4 соседних государствах. В частности, в Польше коронавирус подхватила 25-летняя девушка.