В Хмельницком зверски убили бизнесмена: появились подробности, фото и видео с места

Вечером в среду, 26 февраля, в городе Хмельницкий в авто марки Opel у АЗС обнаружили тело мужчины, по сведениям полиции, он имел ножевые ранения в грудную клетку.

Об этом пишут региональные каналы в Telegram со ссылкой на пресс-службу полиции.

Выявлено, что потерпевшим является гражданин М. 58 лет, он является владельцем одного из местных предприятий, предоставляющая услуги по разработке проектно-строительной документации.

Тело мужчины обнаружили за рулем автомобиля с ножевым ранением, вероятно в сердце.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, правоохранители опрашивают его родных и расследуют возможные мотивы его убийства.

Комментариев от полиции по поводу события получить пока не удалось.

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