Не паникуйте и молитесь: появились новые меткие фотожабы на коронавирус в Украине

3 марта коронавирус в Украине был диагностирован у жителя Черновцов, что стало первым случаем заражения на территории страны. По этому случаю в сети создали десятки фотожаб, в которых с иронией отнеслись к панике вокруг распространения вируса.

В сети авторы таких работ уже успели сравнить Черновцы с Чернобылем, а также дали потешный совет о том, как правильно бороться с коронавирусом. Так, автор фотожабы предложил просто перекреститься, чтобы не заразиться.

Ранее в сети опубликовали видео с россиянином, который, как предполагается, "привез" в Москву коронавирус, он попытался объяснить, почему оскорблял китайских туристов нецензурными выражениями из-за страха подхватить болезнь.

Как сообщал Апостроф, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прояснил ситуацию с дефицитом защитных хирургических масок в украинских аптеках.