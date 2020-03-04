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В Одессе поймали вооруженного рецидивиста, грабившего в маске почты: фото и видео

среда, 04 марта 2020, 10:34
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Сотрудники полиции в Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты, в том числе в столице страны.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Подозреваемый угрожал оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз "добычей" преступника стали 20 тысяч гривен, которыми он завладел по этому сценарию в Киеве.

"Работники криминальной полиции Киева задержали серийного разбойника, который совершил нападения на отделение почтовой связи. Правонарушителю - 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник вышел на свободу лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в городе Киеве. Он был задержан в Одессе, у него изъято оружие, из которого он совершал преступления на территории столицы", - говорится в сообщении.

По словам начальника киевской полиции, есть информация, что он причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.

Установлено, что вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время неотложного обыска правоохранители обнаружили и изъяли оттуда предмет, похожий на пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал нападения. Все вещи направили на проведение экспертного исследования.

"Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это - разбой. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи согласовали с процессуальными руководителями ходатайство об избрании нападающему меры пресечения", - добавили в ведомстве.


Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина в камуфляже и маске избил женщину-фармацевта и ограбил аптеку.

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