Залили краской и прикрепили бомбу: в Харькове водителю приготовили смертельный "сюрприз", фото

Во вторник, 3 марта, в Харькове нашли страшную находку на автомобиле: неизвестные оставили водителю Subaru сюрприз – залили краской машину и подложили бомбу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"По заключению специалистов, изъятый предмет является ручной гранатой РГД-5. Боеприпас был обезврежен на месте", - рассказали в полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.

"Ничего необычного - это наша новая реальность", - комментируют инцидент в Telegram-канале "Черговий ООС".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове обнаружили тело мужчины, который погиб в результате разрыва гранаты.

Также 25 октября прошлого года на парковке возле супермаркета в Харькове произошла стрельба - из огнестрельного оружия стреляли в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.