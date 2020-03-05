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На Закарпатье поезд на скорости протаранил авто, много пострадавших: фото

четверг, 05 марта 2020, 13:37
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В четверг, 5 марта, в селе Бороняво Хустского района автомобиль столкнулся с поездом, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Авария произошла около 05:43. 31-летний водитель авто марки Mercedes Benz выехал на железнодорожные пути. Он проигнорировал красный сигнал светофора и опущенный шлагбаум.

Вследствие машина столкнулась с поездом. От удара четырехколесный транспорт отбросило в кювет. Водитель, который является жителем села Грушево, телесных повреждений не получил, результат на состояние алкогольного опьянения - отрицательный. В результате аварии травмированы пятеро односельчан водителя в возрасте от 33 до 70 лет. Они доставлены в медучреждения.

Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств Хустского отдела полиции. По факту возбуждено уголовное производство части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По делу ведется следствие.

Как сообщал "Апостроф", 27 января на Закарпатье на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль с тремя людьми в салоне.

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