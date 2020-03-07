Полиция бездействует: в сети показали фото опытного вора, "работающего" в Киеве

В Киеве просят помощи в обнаружении опасного преступника, который обворовывает людей в разных районах столицы. Интересно, что полицейские никак не реагируют на обращения граждан по поводу данного злоумышленника.

Как пишет городское сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях, вор специализируется на краже личных вещей клиентов в торговых сетях.

"На его действия было написано не одно заявление со стороны пострадавших, но наши органы правопорядка пока как-то не особо им занимаются. Кража была как на Григоренко, так и на Сабурова. Увидите его - звоните 102 и берегите свои вещи", - говорится в сообщении.

Также в сети показали фото преступника.

Напомним, что в Киеве вор попытался ограбить магазин с аксессуарами, но его попытка завершилась неудачей.